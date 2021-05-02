松山之亂96秒關鍵影像曝光！ 10黑衣人摔紅龍柱砸值班台

台北市警松山分局黑衣人之亂，今（2日）公開遭刪除的96秒畫面，只見一群黑衣人衝入警局，副所長顏敏森壓制1人，其餘人則遭驅逐，但事後所長許書桓稱誤刪影片，被外界質疑是遭上層施壓，許則透過律師聲明單純因思慮不周才鬧出風波；警察局長陳嘉昌說許是不想害到同仁，強調「因為疏失而刪除監視器的可能性比較小」。

對於外界質疑派許書桓是否遭到施壓才刪除影片，許書桓透過律師發出聲明表示單純因思慮不周才鬧出風波外，陳嘉昌也緩頰表示，許員因年輕試煉不足，話說得太快，其實許員表示不想害人，實際上是指不想害到惹事的楊姓教官，承認許員因疏失誤刪除影像的可能性比較小，所做全為了同仁考量。

中崙派出所長許書桓2日發出聲明。（北市警察局提供／李文正台北傳真）

陳嘉昌強調，許書桓還相當年輕，相信經歷這次事件，他已體會到刻骨銘心的痛，也會自己深刻檢討，希望外界不要太苛責他，給他一個機會，該負的責任因為全案已進入偵查中，最後結果仍交由司法認定。

外界不斷質疑關鍵的96秒畫面內容究竟為何？因此讓本案火愈燒愈大，民眾對警察信任感降低，松山分局長林志誠30日赴北檢時說明時，數度與檢察官溝通，希望能公布影像澄清外界疑慮，否則會讓民眾觀感愈差，檢方在評估不影響偵辦下，最後同意公開。

根據現場畫面，中崙派出所副所長顏敏森聽到咆哮聲後，就從寢室中驚醒出來查看，當時外面非常吵雜，黑衣人疑似酒醉咆嘯手腳亂揮，當下他立即攔阻壓制其中一人，並呼叫支援，並與其餘同仁將現場鬧事份子都驅離出派出所，並將大門反鎖，接著才問同仁現場發生何事。

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(中時新聞網)