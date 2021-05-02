台東縣鹿野鄉高台好協會連續第2年舉辦「高台好封茶日」。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣鹿野鄉是紅烏龍茶的主要產區，為了將台東紅烏龍推廣給更多民眾，台東縣鹿野鄉高台好協會連續第2年舉辦「高台好封茶日」，民眾可以寫下願望、心情等詩文與紅烏龍茶葉一起封存在陶罐裡，珍藏多年後再開罐品茶，享受時間累積的風味。

將當季採收烘焙的紅烏龍茶葉小心翼翼地倒入小陶甕中，再把當下的願望、感受抒發手寫在紙條上，最後將兩者一起封存，帶回家中珍藏，「這是人文薈萃的傳家寶」，參與封茶日活動的民眾不但品嘗到紅烏龍茶好滋味，也期盼開封的那一日。

首度來體驗的賴姓民眾說，紅烏龍與一般的紅茶、烏龍茶相比，多了一種更有層次感，風味更好；李姓民眾則表示，最少帶回家封個5年，也可以留給子孫作為紀念，「封的不只是茶，還封存了一段有情感的回憶」。

據了解，台東鹿野鄉茶園面積約有百來公頃，多半製成紅烏龍，也逐漸成為全國知名茶品，為了進一步提升紅烏龍的文化內涵，鹿野高台好協會特別邀請文人雅士一起題詩封茶品茗，把茶葉封藏待時間自然發酵，呈現不同的風味。

鹿野茶農黃玉蘭提及，以綠茶來說，品嘗比較有時間上的限制，而紅烏龍就像酒一樣，越放越好喝；高台好協會總幹事鍾敏淵表示，茶葉封存後每年都會變化，變化後風味就不一樣，所以說放1年與放3年、5年、10年味道不盡相同。

高台好協會也強調，鹿野紅烏龍年產值雖然將近2億元，透過封茶儀式的行銷，也讓更多人認識紅烏龍，進而增加茶農的收入。

(中時 )