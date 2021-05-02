詩人管管5月1日過世，享耆壽92歲。台灣文學史學者陳芳明表示，管管就是詩壇頑童，「他可以把家鄉話用進他的詩創作當中，很現代又很鄉土，這在他那一輩的詩人中相當少見。」

陳芳明表示，管管的詩作特色鮮明，創作的句子很像是拼裝，但為了更清楚，句子常常用得很長，「最有趣的是他自己朗誦自己的詩時，就好像是在演戲，音調可長可短，獨具特色。」

陳芳明說，比起同期詩人都一本正經，管管可說是「詩壇頑童」，年紀雖長但仍童心未泯，做人親切，毫無架子，可說是台灣文學史上的文壇傳奇。

(中央社)