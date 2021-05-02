八大《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元捧紅陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩及賴晏駒（小賴）組成的「五堅情」，繼上月底邱鋒澤被旗下藝人兼女友采子劈腿後，陳零九又挨轟在錄狼人殺時不敬業，邱鋒澤神隱多日首度在媒體前現身，今（2）下午與隊友一起現身TVBS錄製黃子佼、和趙岱新主持新節目《＃T-POP》，對於記者提問全程不發一語，低頭快步走入電梯，陳零九則坦言「狼人殺確實遇到瓶頸」。

陳零九因要趕錄影，僅簡短回覆記者：「狼人殺確實有碰到瓶頸，一直都有跟製作單位討論。」面對網友的批評，他中午也已在臉書發文解釋：「很多人聊到我的態度問題跟臭臉，我臉真的就是這樣，這個我無法反駁，狼殺錄了也有2年了，我很愛玩遊戲，但如果這個遊戲新鮮感沒了，我情緒很難藏住，會直接表現出來但有時候因為前一場錄太久或新手局關係，所以還是會開雙狼王局，對於趕時間我用了很粗糙的主持方式帶過，這邊深感抱歉。」對此，八大稍後也會有相關回應。

(中時 )