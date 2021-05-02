巴雷巴雷印度餐廳也拉下鐵門未營業，不過，余燦華表示，餐廳的部分在昨晚也做了消毒，民眾不用太擔心。（游念育攝）

華航機師染疫案擴大，中央流行疫情指揮中心2日再公布新增4例本土，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，其中案1134和案1136曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，引發台北市民擔憂；對此，台北市衛生局疾管科長余燦華表示，餐廳外圍已經做好消毒；而公車業者、北捷也都已經完成消毒。

中央公布案1134足跡，曾在4月27日中午12點20分到台北市的711京復門市領錢，12點30分至下午2點30分，到附近的巴雷巴雷印度餐廳用餐，並在下午2點50分搭乘672公車，而4月28日、4月29日也都有搭乘262公車往返住處與公司；余燦華表示，昨晚餐廳和便利商店的部分都有派員前往消毒，不需要太擔心，且北市公運處每8個小時都會有消毒作業，會提醒多做並確實一點。

記者實際走訪711京復門市，看到店內下午也擴大消毒暫停營業緊閉大門，不少民眾還不知情，仍想走入店內消費，卻發現711正在消毒作業，黃小姐表示，慘了！自己就住在附近，每天都會來這個711買三餐，27日當天好像也有來過，要好好想想是幾點來的。

劉先生則說，在附近大樓上班，完全不知道有確診者來過，真的很擔心，每天都會在這裡出入，還好都有戴口罩。

至於巴雷巴雷印度餐廳也拉下鐵門未營業，不過，余燦華表示，餐廳的部分在昨晚也做了消毒，民眾不用太擔心；便利商店的部分，如果店家要擴大消毒當然也是好事。

至於北捷的部分，各捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場館，旅客民眾頻繁接觸的設備，消毒頻率為每4小時1次；大都會客運總經理李建文說，在早上頭班車出車前，昨凌晨已將262全部車輛徹底消毒，請民眾繼續安心搭乘262公車。

大都會客運表示，全線班車本就4小時消毒一次，昨天深夜獲得通報，更是立即啟動緊急應變機制，公司也落實所有員工每日量體溫，戴口罩、勤洗手及定時消毒車輛，並隨時依中央疫情指揮中心及主管機關指示辦理相關防疫措施，客運則表示，已要求站上消毒車輛，目前已清理完所有車輛，完成消毒後會回報北市公運處。

(中時 )