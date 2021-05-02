華航、諾富特群聚擴大，目前總確診人數達24人，已經超越桃園醫院群聚的21人規模。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，這次的航空公司相關染疫事件證實新冠肺炎英國變異株的威力，但國人的警覺心卻明顯小於前幾次危機，他透露，高強度防疫生活造成的彈性疲乏，只要稍有鬆懈，結局就是全盤皆輸。

謝宗學在臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》表示，目前這次風暴染病者的病毒基因定序尚未完全檢出，但以目前的報告看來，極有可能是英國變異株所造成的群聚事件，跟其他病毒株相比，英國變異株的傳播力增加50%，致死率增加60%，此外，部分研究指出，對於兒童的感染力也較其他病毒株強。

謝宗學說，這次的航空公司相關染疫事件，除了證實英國變異株的威力，也凸顯出不管是對航空業、防疫旅館的管理、公共群聚活動戴口罩和實名制的落實、疫苗接種政策的執行等都有調整的空間，他觀察到國人的警覺心已明顯小於前幾次危機。

謝宗學警告，先前台灣戰無不勝的防疫成果，讓大家信心爆棚，直覺認為這次一樣可以安然度過，但狼來了多次的結果，就是造成彈性疲乏，防疫連戰皆捷，導致憂患意識不足，雖然都是正常人性的表現，但這次的世紀疫情就是這麼殘酷，只要稍有鬆懈，結局就是全盤皆輸。

【LIVE直播】諾富特飯店群聚疫情延燒 陳時中最新說明｜2021.05.02

(中時新聞網)