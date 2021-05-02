台中市政府2日舉辦「模範母親與市長有約」活動，邀請今年獲獎的模範母親與家人們接受市長表揚。（陳世宗攝）

溫馨五月天！台中市政府2日舉辦「模範母親與市長有約」活動，邀請今年台中市模範母親與家人們，共有近400位模範母親家庭參與。市長盧秀燕說，媽媽的代名詞是「愛」，而且是「偉大的愛」；她身為六都唯一女性市長，也是一位媽媽，將在各項施政上捍衛台中市、永遠守護市民。「台中就是個大家庭，市民就是我的親人。」

台中市政府社會局2日邀請今年台中市模範母親與家人們，一起提前歡慶即將到來的母親節，並與盧秀燕合影留下美好紀念；社會局特設計「微笑媽媽」蛋糕贈送現場模範母親，盧秀燕發揮童心拿兩顆櫻桃點綴在蛋糕上作為酒窩，希望媽媽們可以「笑口常開、身體健康！」

社會局指出，今年全市共有超過700位模範母親接受表揚，每位模範母親都有許多感動激勵人心的故事。

南屯區顏簡素真女士育有3女，因二女兒罹患腦性麻痺，她毅然辭去公職，學習推拿、指壓及針灸，全心幫助二女兒復健，且從國小到高中一路陪伴她讀書，在她過人毅力下；二女兒完成資訊傳播碩士學位，大女兒現為健康中心負責人，小女兒取得台大醫學博士、目前為整形外科醫師，一家和樂。

大甲區蔡蔭女士高齡92歲，育有6女1子，當時社會有重男輕女觀念，她仍全力栽培女兒們接受高等教育，如今次女擔任教職，三女是中醫師，四女碩士畢業自營花卉及陶藝店，六女自組平面設計公司；蔡女士雖没受過教育，但性別平等觀念堪稱「走在時代尖端」，值得推崇及效法的典範。

社會局表示，許多受表揚模範母親積極投入社會服務，用行動關心地方事務。西屯區左蕙田女士投入志工行列19年，從教育志工到社會福利志工，服務新移民、單親家庭兒童和獨居老人。后里區高滿女士，93年自公職退休後即在戶政及國小擔任志工，數度獲得績優及模範志工表揚。

(中時 )