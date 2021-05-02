台啤逐漸回到那支上半季20戰全勝的超強實力模樣！台啤2日靠著6人得分上雙，且在下半場逐漸擺脫高雄九太糾纏，最後以99比81再次輕取九太，取得季後賽首輪2連勝的聽牌優勢，不過台啤洋將米勒卻在最後5分19秒提前傷退了。

相較於台啤首節得分幾乎都靠米勒，九太不僅余純安連進兩顆三分球，于煥亞與JC戰象也有不錯進攻表現，幫助九太一度取得27比18領先，就算台啤也靠蔣淯安連取5分追上，吳怡斌仍投進槍響同時兩分，打完首節，九太29比22領先。

台啤次節雖靠范士恩籃下不斷取分，成功把比數追成38比38平手，但九太又是7比0攻勢超前，幸好台啤換成黃鎮接連投進三分外線，甚至幫助台啤一度超前兩分，不過JC戰象也幫九太重新領先，打完上半場，九太僅以56比54領先。

原本僵持的局面，總算在第3節快結束前被台啤打破，台啤打出10比1小高潮，順利在前3節結束後，取得78比69領先；打到末節還剩5分19秒，台啤雖以86比71大幅領先，米勒卻在此時突然受傷倒地不起，只能依賴隊友攙扶離場。

九太當然抓住這個追分良機，JC戰象先進三分球，于煥亞接著三分打，九太打出6比0攻勢追近，幸好黃鎮及時投進三分球，蔣淯安又在進攻時間到點同時投進壓哨三分球，打到最後1分26秒，台啤重新領先到15分，比賽勝負提前底定。

(中時 )