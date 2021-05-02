以主持親子台節目出道的藝人「焦糖哥哥」陳嘉行，近年在臉書上評論時事，引發話題。今年2月間還傳出有政黨邀請參選2022年台北市議員。「焦糖哥哥」陳嘉行今（2）日在臉書證實，他已加入民進黨，並且指出，如果真的對民進黨很有意見，受不了民進黨的缺點或表現不夠好的地方，那大家就直接坐在黨主席面前跟她說。

「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書表示，最近四項公投民調顯示民進黨在8月份將全面潰敗，2018的夢魘再次降落。接著又出現黨員犯罪的問題，讓不少支持者失望與憂心。但是除了焦慮、憤怒看不下去之外，「焦糖哥哥」陳嘉行認為，其實可以直接改變民進黨內部結構與體質。

「焦糖哥哥」陳嘉行還細數民進黨政績，包括貫徹「非核家園」、能源轉型發展綠電，離岸風電說到做到，台灣成為全世界防疫前段班，「Taiwan Can Help」在各種國際場合不絕於耳，今天外交部還送出了大批防疫物資到印度。年輕人及開明長輩都支持的「婚姻平權」，即便各種抹黑謠言讓民進黨在2018選舉潰敗，也扛起來了。

「焦糖哥哥」陳嘉行表示，8月28日四項公投，黨主席與總統蔡英文號召大家投「四個不同意」。他呼籲，可不可以麻煩大家，這四個月先暫時放下小確幸的生活，一起來宣傳「公投四個不同意，台灣再贏一世紀」。

「焦糖哥哥」陳嘉行最後以民主進步黨新進黨員身分，邀請大家加入民主進步黨，並強調，如果真的對民進黨很有「意見」，受不了民進黨的缺點或表現不夠好的地方，那大家就直接坐在黨主席面前跟她說。

(中時新聞網)