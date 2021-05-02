中央流行疫情指揮中心今天表示，醫護人員、中央及地方政府防疫人員以及高接觸風險第一線工作人員，他們的同住者也是高感染風險族群，因此從5月3日起，這3類高風險族群的同住家人可公費接種COVID-19疫苗。

陳時中今天表示，在機師及諾富特飯店的群聚感染事件中，機師10人感染，他們的家屬有7人感染；諾富特飯店員工有4人感染，他們的家屬有3人感染。由此可見，家庭親密接觸者的感染風險很高。

陳時中說，要防止感染，除了戴口罩之外，打疫苗也很重要，因此，從5月3日開始，第1至3類高風險族群的同住家人，也可公費接重疫苗。

此外，中央流行疫情指揮中心釋出2萬劑自費疫苗，到目前為止，接種數已達1.4萬劑，約用掉了7成。在這波機師及諾富特飯店群聚事件後，預計會有更多人會去打自費疫苗，可能造成供不應求的狀況。

陳時中說，自費現在打了1萬4000多劑，目前也是擔心沒有用完，這一波疫苗先保留一點時間讓第1-3類公費對象先打，之後也會要求防疫旅館、機組員、防疫車隊、機場相關工作人員盡速來打。至於會不會增加自費疫苗的數量，中央流行疫情指揮中心希望維持「不斷貨」原則，讓想接種的人都可以打得到。

(中時 )