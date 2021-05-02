任家萱（Selina）2021年跨足副業，化身「闆娘」推出粥品，2日首度為副業舉辦新品上市記者會暨粉絲見面會，聊起這次新品取名「菇枕難眠」，她笑稱趣味名稱可以讓大家品嚐美味粥品之餘，或許可以有一點安慰心靈的效果，單身5年的她霸氣直言：「我也是啊（孤枕難眠），誰說不是單身就不會孤枕難眠。」她經常晚睡，睡不著時最常看劇或滑手機，看中醫時還被醫師叮嚀注意身體；好奇她會否想念以前有個人睡在身旁的感覺？Selina大方表示：「一個人獨佔大床的感覺其實也滿好的，若真的說會不會想念（有人睡在旁邊），我會比較懷念Pinky睡在旁邊的感覺。」透露思念愛犬Pinky。

今年事業力爆發的她，除了歌手本業、晉升女主角拍電影，又跨足賣起粥品，從年初開賣後締造火紅銷量至今破10萬盒，她今感動表示：「只靠自己是絕對做不到的！強大又有創意的團隊，是我的最大武器！」打趣說：「商業上的成本、通路、好多眉眉角角，我好像在上課，只怪自己大學沒念商學院，想說乾脆來再考EMBA好了。」她為副業親力親為，這次推出新的鹹粥口味之前試吃10幾包，兩位好姊妹Hebe及Ella還沒吃過，「這星期才拿到成品，研發時不會讓他們試吃」。

任媽媽4月因白內障開刀動手術，今戴墨鏡到場支持女兒，Selina受訪時感性表示爸媽都70歲了，雖外表看起來年輕但身體器官功能難免有些問題，對於母親節即將來臨，她透露已在網路訂好禮物，希望節日前及時拿到，但沒想到她日前下廚提前為任媽歡度母親節，媽媽竟送她一只鑲鑽名錶，「我傻眼，我還沒哭她就先哭了，媽媽說我是寶貝女兒，她現在享受的一切都是因為我關係，每次都是我送她禮物，她也想要疼我，讓我感愛到她們的愛」，結果母親節來臨前，Selina反倒先收到媽媽送的禮物。

(中時 )