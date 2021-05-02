民進黨台北市黨部評委召集人趙映光兒子趙介佑，涉嫌販毒、詐欺遭收押，民進黨台北市黨部1日晚間更決議開除趙介佑黨籍，且趙介佑還被揪出逃兵黑歷史。對此，國民黨台北市議員徐巧芯懷疑，這件事背後是不是還有藏鏡人？而她看過媒體的相關報導後，更感嘆民進黨台北市黨部主委吳怡農像一顆洋蔥，剝開以後裡面是總統府國策顧問黃承國，難怪邊切大家邊流淚。

徐巧芯2日在臉書上發文表示，趙介佑的事情爆發後，媒體還揭露了他服替代役逃跑的事情，令人不禁懷疑這怎麼會是單單一個趙氏家族就可以辦到的事，背後是不是還有「藏鏡人」？如此不公平的事竟然會發生，當沒黨證的一般年輕男性是塑膠嗎？

同時，徐巧芯閱讀了媒體整理的內幕報導後，更感到瞠目結舌，忍不住直言，「原來，吳怡農主委就是一顆洋蔥，剝開以後裡面是黃承國，難怪邊切大家邊流淚了」。

網友們也留言回應，「民進黨做什麼破爛事都不怕，因為有綠媒、網軍、側翼帶風向，如此沒有是非也是台灣民主的悲哀」「民進黨經常口口聲聲喊著抗中保台，卻縱容政二代長期逃兵」、「攬功、諉過、雙標，民進黨」，而徐巧芯的這篇貼文也釣出同黨台北市議員張斯綱留言，「申請轉調的時間短得令人難忘！有人關照？」。

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趙介佑的事情爆發後，媒體還揭露了他服替代役逃跑的事情，令人不禁懷疑這怎麼會是單單一個 #趙氏家族 就可以辦到的事，背後是不是還有「藏鏡人」？如此不公平的事竟然會發生，當沒黨證的一般年輕男性是塑膠嗎？... 由徐巧芯發佈於 2021年5月1日 星期六

(中時新聞網)