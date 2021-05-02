原住民模範母親中，有一名來自中山區黄福妹女士，將代表原住民參與全市表揚大會。（陳彩玲攝）

基隆市今天下午舉辦原住民族慶祝母親節感恩表揚活動，市長林右昌親自表揚各單位、團體、教會推薦共15位模範母親，並向全天下辛苦付出的媽媽們致敬，提前向大家祝福母親節快樂，也期許更多人學習、效法模範母親們的精神。

林右昌致詞時指出，舉辦盛大的母親節表揚活動，也不足以表達對於母親的感謝，愛是言語無法形容，他也特別感謝每一位母親為了家庭所做的付出與奉獻，給子女一個幸福溫暖的家庭，這次由各單位、團體、教會推舉出來的模範母親，希望她們的故事，能讓身邊的鄰里、族人更加了解，進而學習、效法她們的精神。

林右昌特別強調，母親節雖然只是一年365天的其中一天，但感謝母親的心情是每一天，希望大家都要好好體貼孝順母親。

這次原住民模範母親中，有一名來自中山區黄福妹女士，將代表原住民參與全市表揚大會，黃女士現年71歲，育有3子、2女，先生是貨櫃司機，早年在生活困苦的情況下，為補貼家計曾至梨山包裝水果，並協助長子工程事業打理物清潔等工作，一路艱辛將子女扶養長大，現在孩子各自都有很好的成就，也有著美滿的家庭，黄女士一生為家庭奉獻，成為大家心中最好的母親。

各單位、團體、教會推舉的原住民模範母親，分別是中山區黃福妹、暖暖區潘秋子、信義區林秀蘭、中正區萬金美、中正區高子花、山美教會黃秀春、七堵教會陳月英、基市府原住民族事務委員會田秀鳳、原住民族家庭服務中心林美珠、原住民族婦女關懷協會林春媖、邦查（pangcah）生活文教關懷協會張玉美，以及各區原住民生活教育協進會，包括新豐地區王美心、碧砂地區高淑美、百福地區陳阿玉、深澳地區許蘭英。

(中時 )