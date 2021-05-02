諾富特飯店疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（2）公布國內新增4例本土COVID-19確診病例，其中案1134、1135 及1136均為案1129諾富特飯店員工的家人，指揮中心公布案1136部分足跡，指其上月24日曾到新北市永和區保平路餐廳用餐，今天午後該餐廳接獲指揮中心通知，隨後已拉下鐵門暫停營業，全面消毒。

案1136為案1129的女兒，4月26日晚7時25分至8時30分曾到永和區保平路「72度C舒肥健康餐」用餐，該餐廳今日本正常營業，下午2時許，店家臨時接獲指揮中心通知暫停營業全面消毒，店家顯得相當錯愕，由於店內還有2位顧客，店家只好麻煩客人外帶餐點，隨後拉下鐵門暫停營業。

案1136曾到永和「72度C舒肥健康餐」用餐，今天下午已暫停營業。（王揚傑攝）

案1136曾到永和「72度C舒肥健康餐」用餐，今天下午已暫停營業。（王揚傑攝）

店家指出，對案1136並無特殊印象，對當晚情形也已不復記憶，但店內每周都會做一次全店消毒，而當天正好是消毒日，晚間結束營業後即進行全面清潔消毒。

店家表示，會配合指揮中心指示，今天再次全面消毒並暫停營業，目前店內員工並未出現任何症狀，也會配合進行自主健康管理，待確認安全無虞後，才會恢復營業。

顧客陳先生則說，餐廳員工都有戴口罩，環境衛生也很乾淨清潔，所以他並不會很擔心。

附近鄰居表示，餐廳是單獨的密閉空間，平時也接觸不到，對他的日常不會造成影響，但疫情還沒過去，還是要注意戴口罩、勤洗手。

(中時 )