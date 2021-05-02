新冠疫情肆虐，台灣是少數能舉辦大型演唱會的國家。刑事局預防科指出，剛結束的蔡依林演唱會，多位鐵粉在演唱會前透過臉書社團想買票進場支持，匯錢卻一直到演唱會結束都還沒收到門票，慘遭詐騙。台南廖姓男子、高雄李姓男子都在蔡依林演唱會前，於臉書社團和網友私訊購票，廖原本議定要以3250元1張的價錢購票，擔心被騙，還先匯一半的價錢，言明剩下的面交再付，豈料仍遭詐。

刑事局表示，近期也陸續會有伍佰、五月天等受喜愛的明星舉辦演唱會，提醒民眾網路購買演唱會門票時切勿貪圖方便或折扣而私下交易，私下使用通訊軟體交易並無各大知名購物網站有提供第三方交易平台等保障，應選擇具有審核機制的官方售票平台及拍賣網站購買較有保障。

台南30歲廖姓男子在臉書社團看到網友要轉售蔡依林演唱會門票，私訊告知要購買4月26日場次的票券，雙方確認演唱會門票張數及價錢後，廖姓男子於4月8日以網路銀行轉帳3250元至對方詐騙人頭帳戶。廖害怕受騙，先匯入一半金額，另外一半金額將於面交時付清。豈料面交前賣家以身體不適為由一直更改並拖延時間，又推託會請朋友處理，卻從此人間蒸發。

高雄20歲李姓男子也是在FB社團看到網友兜售蔡依林門票，私訊聯絡對方想面交購買，不過對方說要先付訂金1000元，李不疑有他，轉帳付款，之後與對方約時間面交，不過對方卻將李封鎖也聯繫不到人。

警方分析此類假網拍詐騙手法，騙徒通常利用時下最夯、最熱門的演唱會票券吸引民眾購買，然而當有民眾向其表示購買意願，歹徒都會誘導民眾透過FB或LINE等通訊軟體私下交易，待買家將款項匯入人頭詐騙帳戶後就已讀不回、封鎖帳號。

(中時 )