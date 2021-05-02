2020年10月29日由朱冠甍駕駛的F-5E戰機意外墜海，2021年4月30日由銓日儀公司打撈船在加路蘭海域打撈起殘骸，機體相當完整。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

空軍台東志航基地半年內接連墜毀3架F-5E戰機，造成3名飛官朱冠甍、羅尚樺、潘穎諄英勇殉職。而在2020年10月29日由朱冠甍駕駛的F-5E戰機，4月30日由銓日儀公司打撈船在加路蘭海域打撈起殘骸，機體相當完整。台東地檢署2日表示，接獲後立即動員前往勘驗，並會同運安會、第七聯隊等相關單位深入調查以釐清事故原因。

空軍委託高雄市銓日儀公司的專業探測船「寶拉麗絲號」打撈失事戰機，1日運抵海科大旗津校區碼頭上岸，台東地檢署檢察長陳松吉立即指派檢察官林家瑜前往勘驗機身外觀，並指揮台東憲兵隊等相關單位進行蒐證，目前已將機身殘骸運至屏東基地保指部第一指揮部（為空軍飛機維修專業單位，具備F-5型機最高維修能量，可提供殘骸拆檢鑑定支援），將會同運安會調查官、第七聯隊調查指揮官等相關單位持續深入調查，釐清事故原因。

據了解，朱冠甍在2020年10月29日駕駛F-5E戰機於台東志航基地附近墜海，雖成功彈跳，落海獲救時已無生命跡象，送醫不治。不到半年的時間，又傳出羅尚樺、潘穎諄於3月22日駕駛F-5E戰機執行訓練任務時，不慎擦撞墜海，羅尚樺雖於當日尋獲，重傷不治，而潘穎諄則在失聯27日後被尋獲，亦不幸殉職。

(中時 )