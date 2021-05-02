東京奧運已經進入倒數82天，中華競技體操代表隊也進行選拔賽，已經獲得保障名額的「鞍馬王子」李智凱跟唐嘉鴻，在各自單項上發揮水準，而最終成隊代表選手名單，待中華民國體操協會開會討論，就會公布人選。

東京奧運競技體操男子成隊選拔賽中，李智凱在鞍馬項目以難度6.4拿到15.433分，第二套挑戰難度6.7動作時，下馬有些失誤，獲得14.500分，教練林育信認為愛徒在這次選拔節奏非常完美，只是難度6.7動作，可能嘗試時太接近前一次表現，「屆時國際賽，會是一天預賽，然後過幾天決賽，相信李智凱的調適會好一點，我們也有看到他衝擊獎牌的決心。」

李智凱認為，難度6.4的動作確實穩定發揮，但還要細微調整，至於挑戰6.7難度動作，他說：「畢竟正式比賽是不會這麼急促，這也是種磨練，不過奧運前有機會多一次測試，都是一次機會。」

距離奧運還有兩個多月時間，接下來還要參加成功全大運的測試賽，李智凱補充：「現在就是以賽代訓，盡量去挑戰自己，挑戰自己的極限，然後適應比賽狀況，像這次選拔，就有那種正式賽的緊張，很享受那個氛圍，去讓自己達到更好的狀況。」

唐嘉鴻在單槓則以難度6.5拿到14.767分，他的教練翁士航指出細節上有待加強，後續還要思考整體動作完成性，「他之前難度6.3，可以拿到15分的成績，所以如果難度提高，反而發揮不如預期，那意義不大，但還是會去以這方向去修正去挑戰。」

翁士航也在唐嘉鴻比賽結束後，立即拿出影像討論，唐嘉鴻認為即時影像回饋，相當有效果，「畢竟剛下來，對自己動作最熟悉，有種馬上修正的感覺，對之後比賽幫助很大。」接下來，唐嘉鴻要代表台灣師大征戰全大運，後續以不受傷為原則，逐步調整狀況。

另一位好手游朝偉則在吊環表現亮眼，以難度動作6.0得到14.633分，林育信相信游朝偉很有機會進入最後代表隊名單，但還是要等協會公布。

唐嘉鴻和教練討論動作問題。（中華民國體操協會提供）

游朝偉在東京奧運體操代表隊選拔賽，於吊環有出色表現。（中華民國體操協會提供）

(中時 )