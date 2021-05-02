絕無施壓！副所長壓制嫌犯盡忠職守 陳嘉昌：移送相當不忍

松山分局遭刪除的關鍵96秒影片曝光，涉嫌滅證的前中崙所長許書桓坦承思慮不周，局長陳嘉昌緩頰說許已認錯並深刻檢討；但外傳警政署對於北市警局連爆醜聞相當不滿，署長陳家欽有意撤換局長，且先前陳嘉昌將手機交給台北地檢，而非刑事局，2人爆想法分歧；陳嘉昌今回應警局與警署會繼續合作，「警察是一個團隊，我還比署長大兩屆，我會跟他多做溝通」。

事件爆發後，陳家欽震怒要求陳嘉昌應該交手機、調通聯並接受測謊，以昭公信，可謂史無前例，陳為排除上級疑慮，上月30日主動聯繫台北地檢署，與松山分局長林志誠親赴說明，當庭交付手機，但請求檢察官不要交給刑事局鑑定，「因為不想為難自己同事」並說「檢方較有公信力，無論調查結果如何，他都接受。」

陳嘉昌表示，「警察是一個團隊 ，我還比署長大兩屆，這部分會再溝通，就不再多說明，今後台北市警察局跟警政署還是會繼續在相關工作合作」。（黃捷攝）

陳家欽先前解釋，本案已報請北檢指揮偵辦，他已約見陳嘉昌，告訴陳可以坦蕩蕩地接受各界檢視，證明不會叫員警違法，沒有強迫、也不是行政調查。（資料照）

陳家欽先前解釋，本案已報請北檢指揮偵辦，他已約見陳嘉昌，告訴陳可以坦蕩蕩地接受各界檢視，證明不會叫員警違法，沒有強迫、也不是行政調查，陳當場同意，他也否認打電話給陳嘉昌，要陳嘉昌祕密去交手機。而陳嘉昌今（2）日率同仁召開記者會表示，「警察是一個團隊 ，我還比署長大2屆，這部分會再溝通，就不再多說明，今後台北市警察局跟警政署還是會繼續在相關工作合作」。

陳嘉昌說，他再2個月就要退休，與人無爭，只想把本身的工作做好，保護自己的尊嚴與榮譽。而台北市長柯文哲也力挺愛將，據悉警政署在「松山黑衣人」、「北投黑道招搖投案」發生後，就與柯溝通撤換陳嘉昌，但柯認為陳只剩兩個多月就退休，松山黑衣人案又還未調查清楚，貿然換人並不合理，也沒有意義，當下表明不同意。

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(中時新聞網)