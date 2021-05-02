全聯福利中心因為商品齊全、價格實惠，受到不少民眾青睞，日前就有民眾透露，在全聯買切片西瓜，沒想到店員卻貼心的手作「西瓜提袋」，由於步驟相當簡易，讓她十分激賞，直呼「這也太聰明了吧！」
炎炎夏日，來上一口西瓜，清涼又解暑，就有一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》分享滿意的消費經驗，她提到，當天在全聯的水果區發現有販售切片西瓜，於是打算買一片回家享受，沒想到卻意外發現店員的小巧思。
畫面中可見，店員將塑膠袋的底部一刀劃開，袋子瞬間變成兩面都有開口的「西瓜提袋」，接著將切片西瓜打橫放在袋子裡頭，就能輕鬆將西瓜提著走。超聰明的設計，讓原PO興奮直呼「西瓜這樣放超穩的！掛在機車帶回家，完全沒滑動」。
畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這招好強…第一次看到！」、「這招厲害，趕快學起來」、「生活智慧王」、「看了就想提一袋回家」、「真的滿有巧思的，店員很貼心」；不過也有人認為「雖然很聰明，但還是要提倡自備購物袋」。
(中時新聞網)
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