主持親子台節目、以藝名「焦糖哥哥」出道的藝人陳嘉行，近年在臉書上以評論時事走紅，日前更有周刊爆料焦糖哥哥被政黨邀請，有意推他出來選2022年北市議員，而他今日則在臉書證實，自己已經加入民進黨。而焦糖哥哥加入民進黨的消息傳開後，引起網友熱烈討論，許多網友紛紛酸他「不演了」，還有網友虧他「不是民進黨支持者，但加入民進黨」。

陳嘉行今天在臉書上發文表示，最近四項公投民調顯示民進黨在8月份將全面潰敗，2018的夢魘再次降落，因此有很多的支持者火力全開對內狂轟民進黨，而最近的黨員犯罪問題，也讓不少支持者失望與憂心。他認為，除了焦慮、憤怒看不下去之外，我們其實可以直接改變民進黨內部結構與體質。

陳嘉行指出，過去他也想置身事外，但現在他則以民主進步黨新進黨員身分，邀請大家加入民主進步黨，「我們一起來做，5/20前記得入黨，明年就能對黨內決策投票」。

陳嘉行加入民進黨的消息，也在PTT上引起網友熱烈討論，有網友表示，「笑死」、「今天最好笑的笑話」、「笑死，那你當初怎麼不加入國民黨改革一下？」、「不是民進黨支持者入什麼黨啊？笑死」、「笑死，不演啦？」

更有網友開酸，「不演了」、「直接不演了」、「不演了，升官發財請走這路」、「不演了不演了」、「不演了，舒暢，有黨證橫著走」、「終於不演了」；另外有些網友則表示，「不是民進黨支持者，但加入民進黨」、「不是民進黨支持者，但已加入民進黨」、「誰有存那張臉書圖，不是民進黨支持者」、「的確不是民進黨支持者啊 是民進黨員」。

(中時新聞網)