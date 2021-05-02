一名從事營造業的男子今（2日）在臉書上分享與老闆的對話，他休假前晚接到老闆的電話，老闆言談之中透露「想帶他出去走走，欣賞台北有多美」，甚至訂了一間套房讓他能近距離欣賞摩天輪，沒想到他開心的到了現場才發現，原來老闆是騙他一個能看到摩天輪的工地加班，讓他感到又好氣又好笑。

一名男子2日在臉書公開社團《爆怨2公社》發文，內文寫下，休假前一天晚上他接到老闆打來的電話，老闆在電話那頭和他說：「你上來台北跟我那麼久了，很少出門，所以我打算帶你出去走走，看看台北有多美」、「對了，你有看過摩天輪嗎？」等語。

原PO不假思索就回應沒特別看過，老闆則開心地回覆：「那太好了，我在美麗華對面訂了間日租套房，可以眺望摩天輪，那早上我就帶你出門，就這麼說定了。」原PO在聽完老闆的邀約後，頓時心中暖暖的，相當感謝自己遇上了百年難得一見的好老闆，打算更加努力工作回報。

休假日當天，原PO依約定到了現場，打開套房的門卻發現裡頭還有兩個同事，此時老闆突然現身，在他的後方推了他一下，開始交代哪些地方要拆，並說：「你要的東西都有，你把上衣脫掉就可以工作了」，原PO才驚覺，根本沒有出去玩這種好康，只有「被老闆騙來加班」這款殘酷的現實。

男子發現自己只是被騙去加班，無奈地拍下一張中指照的自拍，讓網友全笑翻了。（翻攝臉書社團《爆怨2公社》）

而原PO也拍下一張與摩天輪的自拍照，但手上卻比著「中指」抗議，文章曝光後，不少網友全笑破肚皮，紛紛在留言區回應，「老闆：年輕人就是年輕人」、「我猜到了故事的開頭，卻沒猜到故事的結尾」、「您老闆真的是天才小釣手」、「還以為要上演我的霸道總裁」、「你文筆好好」。

(中時新聞網)