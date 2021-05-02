有鑑於台北市發生行人死亡交通事故中，以較高齡長者（54至98歲不等）佔86.7％最高，且多發生於晨間外出運動或買菜途中，為提升高齡長者安全過馬路觀念，台北市警察局保安大隊藉由松山區介壽里的模範母親表揚活動，舉辦交通安全宣導，盼加強高齡長者「自我防禦」觀念。

警方表示，高齡長者用電動車、醫療用電動代步車作為代步工具多，車輛行駛在道路上往往缺乏警覺性與危機意識，在大型車旁行駛以為大車駕駛看得到自己，實際上大型車視野死角特別多，尤其是轉彎時產生內輪差更加危險，不小心可能就落入危險範圍內而不自知，提醒長者看見大型車務必保持安全距離。

另外呼籲高齡者多搭乘大眾運輸工具，切勿無照駕駛，以減低事故風險、保障生命安全，保安大隊分隊長林季篁更在宣導活動現場，傳授交通安全9大撇步，叮嚀天色昏暗時外出應穿著亮色衣物，增加自身能見度。

北市保安大隊呼籲，駕駛人行經年長者較常出現的地點，如公園、市場、醫院、車站、運動中心及學校等周邊道路，應「停」、「等」、「讓」，確實減速暫停讓高齡長者先走；也呼籲家有年長者的家庭提醒長輩出門在外，應穿亮色衣物，過馬路時並遵守五步驟停、看、轉、揮、動，勿違規貪快以確保自身安全，切勿貪一時方便，恣意亂行確實遵守交通安全，全民共同守護建立友善高齡長者的交通環境。

(中時 )