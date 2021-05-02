艾薇今舉辦《I》新專輯簽唱會。（環球提供）

艾薇今舉辦《I》新專輯簽唱會。（環球提供）

艾薇今舉辦《I》新專輯簽唱會，圓夢完成人生目標之一，活動上她首次公開演唱〈溫室狂花〉，並且準備多肉植物送給現場歌迷朋友；而除了推出新專輯，近期也有另一個讓艾薇做夢也會笑的喜訊，就是愛犬Bobe上個月28日抵台進行隔離，團聚時刻倒數中，艾薇興奮表示近日已有節目來找她與Bobe錄影，搞笑說：「以後工作不要只找狗狗，也要記得找我。」至於會否幫愛犬準備「出關」禮物？艾薇不僅已買好玩具跟零食，連狗零食都試吃過。

她表示有些狗飼料吃起來真的沒味道，但有些嚐起來像極了人在吃的餅乾，「我很好奇，看狗狗吃得很香，有的真的還滿好吃的」。她因疫情關係，至今沒能回馬來西亞，家人也無法來台，艾薇無奈表示：「很可惜家人沒辦法來，因為上次記者會就也無法到場，但媽媽早上也一直叮嚀我，要我好好唱，我只是覺得我哪一次有不好好唱了。」

艾薇的媽媽於日前在社群po文，表示自己先是目送女兒艾薇離開家鄉打拚，間隔不到一年，如今狗狗Bobe也將離家前往台灣，縱然心中有諸多不捨，但看著女兒為了自己的夢想，勇敢地離鄉背井，媽媽除了心疼也非常佩服，「女兒妳真的很棒，很堅強，很努力，很乖，媽咪以妳為榮，妳是我的驕傲」，令人動容。艾薇今受訪表示媽媽發文前自己毫不知情，僅30幾位好友按讚，沒想到艾薇轉發後一下子飆升到800多個讚，嚇得媽媽不斷問她「要不要刪文」。

(中時 )