據大陸國家鐵路集團有限公司消息指出，5月1日，全國鐵路發送旅客1,882.6萬人次，較2019年同期增長9.2％，創下單日客流歷史新高。5月2日，全國鐵路預計發送旅客1,420萬人次，較2019年同期增長7.7％。

綜合陸媒報導，針對五一連假（5月1日到5日）期間旅客出遊量大幅攀升的特點，動態調整列車開行方案，持續增加客流集中方向運力，努力符合旅客探親、出遊出行需求。5月1日，全國鐵路開行旅客列車達到11,416列，其中加開列車1,624列。2日預計開行旅客列車10,739列，其中加開旅客列車1,081列。

1日為五一連假首日，全國鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量為5,826.71萬人次，年增119.2％。其中，鐵路發送旅客1,882.6萬人次，公路發送旅客3,665萬人次，水路發送旅客91.76萬人次，民航發送旅客187.35萬人次。

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