天母棒球場今天上演傳統好戲「龍象大戰」，兄弟鄭凱文一掃前幾場不穩的陰霾，繳出7局無失分好投，加上詹子賢棒打王維中，終場兄弟就以4比0完封味全龍，收下對戰3連勝。

鄭凱文在3連勝後吞下3連敗，前兩場更是都無法投超過3局，今天面對龍隊打者，僅被敲出3支零星安打、2保送，另投出4次三振，成功封鎖對方打線。

「今天算是投得滿穩定的，不會像之前投完第一局後球較偏高、尾勁變的比較差一點，希望能藉由這場比賽找回之前的感覺。」今天鄭凱文繳出優質先發，總教練林威助也認為這讓教練團會有較安心的感覺，「我覺得先發投手就是要至少投滿五局，要有優質先發狀態接中繼對球隊會比較好，不然一直燒中繼也是滿麻煩的。」

投手有好表現外，打線也在5局上終於突破王維中封鎖，張志豪纏鬥後選到四壞球保送，詹子賢再掌握住王維中失投球敲出本季第5轟，林威助說：「一位好投手要被連續安打是不容易的，所以就要把握失投球，前4局揮太多低球，每局都有叮嚀球員盡量挑高一點的球攻擊。」

鄭凱文則表示，這段低潮的時間投手教練佛斯特、林威助及董事長高英傑都十分關心他，這禮拜從熱身開始到牛棚幾乎都會去看他，「大家一起幫助我，讓我有比較好的狀態應付比賽。」

鄭凱文坦言自己從不會去關心隊友幫他得多少分，自己最重要的任務就是幫助球隊降低失分，讓球隊有最大機會去贏球，「就是一局一局慢慢來，也不會設定幾局，就是投到沒力、教練把你換下來，想辦法把分數壓到最低，今天也是隊友幫忙才能拿下勝利。」

(中時 )