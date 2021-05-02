中傑鞋業董事劉何玉鈴長期在海外經商，近期因為新冠肺炎疫情，有較多時間待在台灣，因緣際會下認識清寒學生基金會，得知有機會幫助台灣的清寒學子，首次加入認助行列就捐贈100萬8000元，認助了42名學生，母親節前夕，受到認助幫忙的孩子，在北市教育局長兼認助清寒學生基金會董事長曾燦金帶領下，在基金會慶祝母親節，向認助人道聲感謝。

劉何玉鈴不僅號召星媽等好友一同認識基金會，在老公劉信國支持下，更在活動現場贈送鞋子給參加學生，更加碼認助79萬2000元，1年認助金額達180萬元，預計能多認助33位學生，一年共幫助75名清寒學子。

劉何玉鈴與先生白手起家，埋首製鞋40餘年，一路走來秉持「認真做事，真誠做人」理念，盈利之餘也始終不忘企業家的社會責任；劉何玉鈴說，她小學2年級時，也曾有家裡付不出學費的經驗，所以做公益第一個想到的就是兒童，她相信每個孩子都是人才，不該因經濟剝奪受教育的權利。

劉何玉鈴說，因為事業發展抱持著回饋當地的心，一開始參與慈善，便是以私人名義資助中國廣東省肇慶市的失學兒童，甚至每年的兒童節，都會帶著公司員工當志工到育幼院和孩子們一起慶祝節日。

劉何玉鈴是在基金會董事鄧傳鈺牽線下得知北市政府教育局認助清寒學生基金會，因認助人有機會與受認助的孩子互動，孩子寫信也能確保費用確實交到孩子手中讓她很放心，而她指定要認助國小、國中的學生，是因為她認為這階段的弱勢孩子最需要幫忙。

她說，希望在小孩子還小的時候能讓他們接受平等的教育，也培養一點為自己努力的自信心，大一點後讀高中、大學時就要有能力半工半讀，期許學生們成為能懂得感恩、有愛心的人，未來任何小事都能回饋社會。

劉何玉玲認助的孩子多數來自於單親家庭，例如，曾同學父母離婚後由父親負責撫養孩子，但家中人口眾多，而曾同學的姐姐為重度身心障礙者需就讀特教班，每月需女兒的醫療費及家中生活開銷，曾父身為家中唯一經濟來源負擔沉重。

劉何玉玲表示，很開心能透過母親節活動接觸到認助的孩子，她決定現場加碼再認助，藉此機會，她也邀請幾位好友一起參加活動，認識台北市清寒學生基金會，號召好友一同關懷台灣的清寒學子，包含知名藝人林志穎的媽媽林金花也熱情響應，帶來林志穎代言的書包贈送給學生；拋磚引玉發揮影響力。

曾燦金表示，2012年北市的中低收入戶約2萬戶，到去年第4季有2萬8513戶，人數達6萬1596人，台北市需要幫助的弱勢家庭其實比想像中的多，基金會去年認助學生人數有1843人，今年至4月為止，已認助1599位學生。

(中時 )