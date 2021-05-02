台中市某分局已婚派出所所長被爆料，傳新娘低胸婚紗照給所內1名年輕女警，還註記「都快跑出來了」等文字，此外並邀約出遊、養貓取悅及喬病房，造成女方困擾。警方2日澄清指出，經女警主動向內部反映，已在上周三約談兩人，認為所長部分行為及對話易遭誤解，但雙方互動正常，傳言多屬空穴來風，除先口頭告誡外，將深入調查是否涉及違紀行為，依規定究責。

據了解，該所長已婚，於去年3月間調來該派出所，而未婚年輕女警長相亮眼，行事俐落、對操作電腦熟稔，是相當得力員工。女警並未提出舉發，而是主動透過內部反映，所長管太多常造成困擾，希望低調處置，不要曝光，也不會提出性騷擾申訴。沒想到，此事遭爆料而外傳。

警方表示，已於上三周約談兩人瞭解，並先口頭告誡所長，為維護職場性別平等與員警風紀，將深入調查釐清該所長有無逾越分際、不當言行及騷擾情事，採不縱容、不包庇，依規嚴辦從嚴究責。

警方指出，該所長在今年3月17日見有新人到公園拍攝婚紗照，新娘穿著低胸性感，他拍下新人照片發文到臉書，再截圖註記「都快跑出來了」等文字傳給女警。經檢視該照片並非不雅照片，但是，所長個人對話易遭誤解。

至於外傳所長多次邀約出遊。警方澄清，雙方均否認有邀約出遊，僅曾一同邀約前往動物醫院為貓結紮，因故未成行。另因女警將搭機到澎湖遊玩，所長帶女警到南天宮拜拜，祈求旅途平安，雙方互動正常，女警也認為，雙方互動並未有不妥之處。

此外，女警日前因腸胃問題入院就醫時，所長基於防疫期間、良好就醫環境以利休養等因素，向醫院申請將雙人病房改為單人病房，而病床費用是女警自行支付。而該所照顧流浪貓行之有年，所長到任後對野貓多所照顧，與女警並無關連。

(中時 )