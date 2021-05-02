許多貓奴或許都有貓咪霸佔筆電、害得無法工作的甜蜜負擔，有些人說貓咪此舉是要搏取你的關愛與注意，不過專家指出，貓咪其實是想要覆蓋掉你的氣味，在筆電、鍵盤上沾染上自己的味道，宣示主權。

貓咪各種霸佔筆電。

為何許多貓咪喜歡霸佔主人的筆電、大剌剌躺在鍵盤上面妨礙主人工作？英國科學月刊《BBC Science Focus》報導，至今科學界還沒有大型研究來深入探究這個問題，不過貓科動物專家確實有些理論來解釋這個現象。

部份人士認為，喵星人可能是想要模仿主人用電腦的行為，或是單純因為筆電、鍵盤會發熱，因此受到吸引，不過有25年臨床經驗的動物心理學家桑茲博士（Dr David Sands）表示2個原因都不是，一來打電腦的行為對貓咪來說是很難模仿的，二來貓咪直接坐在散熱器旁邊不是更暖嗎？

桑茲博士解釋，筆電真正吸引貓咪的原因是氣味，或者更精確地來說是你定期留下的氣味。

他說人類聞不到這個味道，但是貓咪在整個鍵盤上都聞得到主人的氣味。貓咪從頭到腳就是個氣味機器，牠們的世界是由味道組成的，牠們的視力主要是在夜間狩獵時派上用場，這代表其他時間嗅覺就變得很重要。

桑茲說貓咪霸佔鍵盤，一方面可能是很享受你的氣味，另一個更可能的解釋是留下自己的味道、覆蓋掉主人的氣味，這個舉動實際上是在向主人宣示：我擁有你、你是我的！

他說貓奴們常以為貓咪主動磨蹭是在表達愛意，但實際上貓咪是支配欲非常強的動物，如果牠們可以在你身上碰觸更多地方、留下氣味，對牠們來說更好。

(中時新聞網)