中央流行疫情指揮中心1日公布確診案1129案，4月25日曾涉足雲林縣北港鎮朝天宮周邊，並在3店家購物、吃東西，3店家2日正常營業，仍有不少顧客，其中阿成熱炒老闆表示1日1桌客人得知有確診者曾來店，上菜後表示不想用餐即離去，但其他客人都繼續用餐。

雲林縣政府4月30日接獲CDC通知，COVID－19確診案1129案4月25日曾涉足雲林縣北港鎮朝天宮周邊，立即啟動防疫機制，1日已完成個案走過路線、店家及朝天宮周邊道路消毒，個案造訪的3店家經自行加強消毒，1、2日持續營業中。

1129個案造訪過的阿成熱炒、日香珍喜餅店、3代古味黑糖剉冰3家商店，2日正常營業，也有不少客人，店家說現在每個人都有戴口罩，且店內每天都加強消毒，所以大部分顧客並不會擔心。

阿成熱炒陳姓老闆指出，1日有1桌客人得知確診者到過店內，上菜後表示不想用餐就離去，但其他客人都繼續用餐，2日還是有客人上門，他每天都會加強消毒，還在攤位上自製隔板「我自己也擔心被傳染啊，所以去年就加強各種防疫措施了」。

雲林縣長張麗善表示，目前北港朝天宮周邊已進行全面消毒，並加強提醒民眾防疫原則，前一段時間大家對防疫有點鬆懈，現在因1129案曾到雲林，大家要更加注意防疫，縣府每星期都會舉行防疫會議，進行滾動式防疫作為。

雲林縣衛生局長曾春美說，雲林縣目前已是1級開設防疫，用最高規防疫，會持續加強北港朝天宮與周邊店家消毒。

(中時 )