陳其邁推動建設楠梓坑運動中心 預計113年完工

高雄市長陳其邁上任之初的重要施政項目，即是提出任內以推動十座運動中心為目標，此次陳其邁協同立委劉世芳積極爭取中央經費挹注，在今年4月獲得教育部體育署核定補助，將投入3.8億元於楠梓游泳池原址新建一座新式的運動中心「楠仔坑運動中心」，預計110年底完成工程設計，111年動工，113年完工開放市民使用。

運動發展局侯尊堯局長表示，近十年楠梓區的人口逐年成長，對於運動休閒空間的訴求也愈顯急迫，運發局規劃方向採取活化現有空間、結合校園開放、爭取中央補助新建等多策略同時進行，這些都是聆聽在地議員們建議後所凝聚的共識。現況楠梓運動園區，雖擁有射箭場、自行車場、游泳池等體育設施，但過去主要供體育選手競賽訓練使用，且部份設施已老舊。高市府利用現有園區內游泳池基地，將重新打造一座運動中心，不但節省建設經費，也將原屬於體育選手的運動園區，未來開放給一般市民使用。

新建的運動中心，總樓地板面積約1萬平方公尺，在國內屬於中大型的運動中心。內建50公尺水道室內溫水游泳池、室內跑道、可供羽球、籃球、桌球使用的綜合球場、以及飛輪、TRX懸吊、韻律、瑜珈、健身中心等十項現代運動設施。完工後除了提供市民一個舒適的室內運動空間，也可做為未來舉辦國際賽事的場地，提高楠梓運動園區的使用性。

陳其邁市長致詞時，特別感謝左楠區立委劉世芳協助爭取中央經費補助，以及左楠地區在地議員及里長們對運動中心的關心與支持。劉世芳立委致詞時表示，希望運動中心在設計上可以納入長輩使用的空間需求，未來也歡迎各位市民朋友攜家帶眷一起來運動，讓高雄成為一個更有活力之城市。

市府運動發展局推動十座運動中心計畫，預計透過新建三座運動中心，整建三處既有體育場館，以及開放四處校園運動設施空間來達成，「楠仔坑運動中心」為新建的運動中心之一，目前正進行其餘既有場館空間整建作業，以加速滿足市民對於新型態運動空間的期待。

(中時新聞網)