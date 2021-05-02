女性們在戀愛中雖然時常扮演著小鳥依人角色，卻也可以比男性更主動！搜狐網命理專欄點名，獅子座、雙子座、雙魚座及白羊座的女性最敢追愛，一看上喜歡的人，會直接把矜持跟溫柔都拋在腦後，發起猛烈的攻勢，堪稱是愛情至上的女漢子。

▍1.獅子座

獅子女不會喜歡上普通的異性，通常她們看上的都是長相帥氣，且個性優良的男性，一旦獅子女真的喜歡上一個人，就會一直暗戀下去，等到沒辦法再忍耐的時候，獅子女會使出霸道型的表白。獅子女在感情上很真誠，下定決心就會愛到底，因此她們會等到很有把握的時候才告白，對她們來說，表白了就必須要在一起。

▍2.雙子座

雙子女在搭訕方面很有一套，她們會根據對方喜歡的話題和感興趣的事物來聊天，讓兩人迅速發展成為關係很不錯的好友。但是雙子女不會急於表白，她們只會跟對方保持著不溫不火的朋友關係，等喜歡的人對自己更信任也更依賴時，便會開玩笑說出「我們在一起還蠻合的」 ，讓人誤打誤撞上了她的賊船，堪稱最強發電機。

▍3.雙魚座

雖然雙魚女個性溫和感性，在感情中常常處於弱勢的狀態，但一旦遇到真正的愛情，雙魚女其實比男人更主動！她們會使出溫柔的攻勢表白，甚至營造出楚楚可憐的形象，激發對方的保護慾，但同時雙魚女會先找好備胎，以便表白被拒絕或者被傷害之後可以馬上派上用場，從來就不缺人愛。

▍4.白羊座

白羊座是12星座中的女漢子代表，在感情中總是愛得很火熱，佔有慾也非常強，很需要對方給自己絕對專一的愛。但是白羊女卻常常在談戀愛時陷入泥淖，她們對喜歡的人總會不計後果付出，瘋狂發起猛烈的攻勢，建議白羊女要慎選對象，以免被渣男利用，反而讓愛情的火燒到自己。

(中時新聞網)