簡姓運將不滿CALLIN警廣遭切斷，於去年1個月內8次利用警廣的路況簡訊專線，傳訊批評警廣是「幹話王電台」，還恐嚇台北分台台長、3名主持人「人身安全自己負責」、「我不會撞死你，重傷就好」，警廣提告後，台北地院依恐嚇、侮辱公署等8罪判處簡男應執行拘役90天，得易科罰金9萬元。可上訴。

警察廣播電台隸屬內政部警政署，服務內容包括，提供服務全國路況、提供道路駕駛即時回報最新路況、天災及緊急救難插播、提供政府公共政策資訊以及失物查尋、拾得物招領、計程車駕駛緊急聯絡等。

但去年8月19日至9月2日，警廣台北分台、全國治安交通網專門接收民眾提供路況的簡訊系統，接連出現8封簡訊，不但用三字經辱罵，批評警廣「交通沒半撇」、「幹話王電台」，還點名台北分台台長、3位主持人「官僚回覆是要付出代價的，我不會再說話，人身安全自己負責」，甚至揚言「我不會撞死你，重傷就好了，我沒看到不是故意的」。

檢警循線找到簡姓運將到案，簡男認罪。北檢依侮辱公署、恐嚇等罪起訴簡男，聲請簡易判決處刑。法官認為，簡男僅因不滿Callin警廣電話遭掛斷，竟8次傳訊貶損警廣社會評價、恐嚇台長及主持人，行為可議，考量簡曾有公共危險前科，且未與被害人和解或取得原諒，判決拘役90天。

(中時 )