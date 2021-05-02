萬丹媽祖遶境傳意外 男疑操作空拍機不慎從2樓墜下搶救中 18:062021/05/02 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萬丹媽祖遶境傳意外，男疑操作空拍機不慎從2樓墜下，警消獲報後送醫搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬丹萬惠宮2日舉辦遶境，但中午傳有民眾在飛空拍機記錄時，疑因操作不慎從2樓摔落，警消獲報後趕緊將他送醫搶救，目前初步判定頭部有外傷，意識昏迷，狀況疑似很嚴重。 據了解，當時遶境隊伍進到萬丹寶厝村時，站在2樓操控空拍機記錄廟會影像的陳姓男子，突然不小心摔到樓下，還當場昏迷，嚇壞當場不少人。 屏東消防局表示，同仁獲報後立即將陳男送往屏東醫院救治，但因傷勢太重又轉往高醫搶救。 諾富特群聚感染恐擴大 陳時中：社區風險要觀察至5月中 雲林北港媽萬人遶境 高雄林園媽海巡啟程 (中時 ) #萬丹 #操作 #遶境 #空拍機 #記錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鄭文燦體驗種西瓜 賺來的錢將捐育幼院 09:562021/05/02 生活 Selina單身5年「孤枕難眠」 坦言懷念床伴這一位 17:082021/05/02 娛樂 台中南區媽祖聖母遶境 里長：盼天降甘霖 12:182021/05/01 生活 搭阿里山森鐵 逛朝天宮 案1129踏遍熱門景點 04:102021/05/02 焦點要聞 3類高風險族群同住家人 明天起可公費接種疫苗 17:062021/05/02 生活 警破黑幫製毒廠 還揪出大批軍火 04:102021/05/02 社會新聞 和諾富特主管同病毒序列3機師 期間沒接觸卻染疫 14:412021/05/02 生活 媽媽病榻前飆歌 盧廣仲表孝心 04:102021/05/02 娛樂新聞 三峽媽睽違2年遶境 民眾爭先鑽轎底 15:062021/05/01 寶島 高級旅館員工廁所搞不倫戀 月薪2萬打工妹「早上舔過」下場悲劇 08:032021/05/01 社會 看屋筆記：三民區鑫天地2期(個案＋價格分析) 09:002021/05/02 建案開箱-高雄 社會熱門新聞 姊弟同日輕生 台中這裡今晚送肉粽路線曝光 生人請迴避 - 社會 「記憶卡全是我裸片」知名電視製作人丈夫偷拍妻洗澡400餘天 - 社會 「要跟婆婆說嗎」OL媳婦上班突返家 驚見公公壓在陌生女上面 - 社會 紀德艦上尉與女士官艦上演出「四腳獸」遭撤職 不服打官司又敗 - 社會 陸男開橡皮艇過海峽偷渡台中港 巡防艇隊員直呼：不怕死、太好運 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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