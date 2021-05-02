萬丹萬惠宮2日舉辦遶境，但中午傳有民眾在飛空拍機記錄時，疑因操作不慎從2樓摔落，警消獲報後趕緊將他送醫搶救，目前初步判定頭部有外傷，意識昏迷，狀況疑似很嚴重。

據了解，當時遶境隊伍進到萬丹寶厝村時，站在2樓操控空拍機記錄廟會影像的陳姓男子，突然不小心摔到樓下，還當場昏迷，嚇壞當場不少人。

屏東消防局表示，同仁獲報後立即將陳男送往屏東醫院救治，但因傷勢太重又轉往高醫搶救。

(中時 )