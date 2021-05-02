愛情從來沒有道理可言，有些人面對心儀的對象，會表現得特別熱情，不過有些人越喜歡一個人，就越顯得古怪，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女，越是喜歡對方，就越是極力掩飾自己的感情，寧願將自己的深情埋藏在心底，也不願主動跨出第一步。

水瓶座：

性格傲嬌的水瓶座遇到心儀的對象時，往往到最後關頭會選擇放棄，因為他們擔心自己自作多情，所以寧願不主動聯繫，他們認為，「既然你都不來找我，憑什麼要我去找你」，所以水瓶座就會假裝自己很灑脫，其實他們內心恨不得馬上就能見到對方，但是另一方面又會克制自己盡量不去想念，只有在越喜歡的人面前，他們才會越傲嬌。

處女座：

自尊心特別強的處女座面對心儀的對象，依舊會擺出一副高冷的樣子，外人根本猜不透他們的心思，事實上他們自己也十分猶豫是否應該接受這段愛情，因此很少會表現得過分積極，除非真的遇見讓自己心動的人，他們才會牢牢抓住機會表現自己。

摩羯座：

愛面子的摩羯座面對心儀的對象，絕對不會輕易示愛，集理智與冷靜於一身的他們，表達情感的方式相當內斂，要他們主動出擊是很難的一件事，但這絕不代表他們不喜歡你，只是他們壓抑情感久了，就算內心波濤洶湧，摩羯座也會極力讓自己鎮定，至少控制好臉部表情，不輕易洩露自己的情緒。

(中時新聞網)