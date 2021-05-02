今年統一入學測驗今日結束，四技二專統測各科平均缺考率5.45％、二技平均缺考率則是4.89％，均較去年增加。不過全國教師會表示，四技二專統測題目難易度問題仍未改善，以英文為例，今年題目更難，全國平均分數恐怕會再下降。

技專校院入學測驗中心統計，今年計有考生9萬6176人(包括四技二專8萬8310人及二技7866人)四技各節平均缺考率為5.45％，相較於去年平均缺考率5.27％增加0.18個百分點，二技各節平均缺考率為4.89％，相較於去年平均缺考率3.92％增加0.97個百分點。

技專校院入學測驗中心指出，這次考試全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生1名，兩日考試累計共啟用防疫試場2人；具獨立出入口、動線與棟距的隔離試場居家檢疫1人、自主健康管理2人（含居家檢疫期滿轉自主管理者1人、申請自主健康管理者1人）。

技專校院入學測驗中心指出，考生違規事件統計至今日17時止，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技約212件，約占總報考人數0.22％；其次為「攜帶其他物品入場」約36件。整體違規件數較去年增加約42件。

測驗中心將於5月3日9時公告試題參考答案，5月20日寄發成績單，考生如對成績有疑義，應於5月24日17時前至測驗中心網站(https：／／www.tcte.edu.tw)申請成績複查。另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。

全教會指出，素養命題雖成主流，但應留意題目設計的細膩度。以國文科今年的寫作測驗題目「不好意思」為例，出題立意良善，希望學生在參與人生重要的升學考試中，也能探討台灣特有的口頭禪與人際關係或文化底蘊，但由於圖表內容與引導文的關係連結不足，失去「圖文互用」的作用，反而白白浪費了一道好題目。

全教會說，命題難易度問題仍未改善，去年測驗中心公告國、英、數組距時，三科不及格人數都超過六萬五千人。以英文為例，大部分考生落在20分的位置；而今年題目更難，評論教師群認為全國平均分數恐怕會再下降。如果一份考題考出來的成績，無法達到常態分配而具顯著偏態，且不及格的眾數竟然只有10、20分，那命題者就應該檢討難易度拿捏是否出了差錯。

(中時 )