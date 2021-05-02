五局下富邦陳真（見圖）擊出清壘二壘打拉大比分，興奮地拉弓慶祝。(陳怡誠攝)

富邦先發投手游霆崴（見圖）主投5.1局失3分在隊友火力支援下奪下第三勝。(陳怡誠攝)

五局下富邦陳真（中）擊出清壘二壘打拉大比分，奪下生涯首次單場MVP。(陳怡誠攝)

富邦悍將隊在主場3連戰連吞兩敗，全隊壓力不小，2日靠著22歲新人陳真5局下關鍵二壘打攻下3分打點，終場以6：4擊敗統一獅隊，逃過3連戰遭清盤的命運，陳真則拿下生涯首次獲選單場MVP，先發投手游霆崴主投5.1局失3分在隊友火力支援下奪下第三勝。

(中時 )