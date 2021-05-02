陳真5局上關鍵清壘二壘打 悍將擊敗統一終止三連敗 18:282021/05/02 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五局下富邦陳真（見圖）擊出清壘二壘打拉大比分，終場 悍將以6比4擊敗統一終止三連敗，陳真奪下單場MVP。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 五局下富邦陳真（見圖）擊出清壘二壘打拉大比分，興奮地拉弓慶祝。(陳怡誠攝) 富邦先發投手游霆崴（見圖）主投5.1局失3分在隊友火力支援下奪下第三勝。(陳怡誠攝) 五局下富邦陳真（中）擊出清壘二壘打拉大比分，奪下生涯首次單場MVP。(陳怡誠攝) 富邦悍將隊在主場3連戰連吞兩敗，全隊壓力不小，2日靠著22歲新人陳真5局下關鍵二壘打攻下3分打點，終場以6：4擊敗統一獅隊，逃過3連戰遭清盤的命運，陳真則拿下生涯首次獲選單場MVP，先發投手游霆崴主投5.1局失3分在隊友火力支援下奪下第三勝。 諾富特群聚感染恐擴大 陳時中：社區風險要觀察至5月中 會計師斜槓攝影 「生活藝術化」來中市洽公邊欣賞 (中時 ) #陳真 #關鍵 #二壘打 #擊敗 #連戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股月線連紅 5月魔咒見真章 04:102021/05/02 財經要聞 印度疫情慘烈 我首度援助醫療物資今運抵 10:102021/05/02 政治 陳其邁推動建設楠梓坑運動中心 預計113年完工 18:032021/05/02 政治 中職》陳真關鍵二壘打鎖勝果 富邦中斷獅隊4連勝 18:322021/05/02 體育 兩代凍齡男神同框 明道、陳曉東讓粉絲嗨翻：保養得太好了 14:432021/05/02 娛樂 3類高風險族群同住家人 明天起可公費接種疫苗 17:062021/05/02 生活 邊緣AI 2026將成 IoT晶片發展核心 04:102021/05/02 產業．科技 保險達人／永達保經業務籌備處經理－陳曉虹專業度客戶按讚 三度榮獲業績大賽冠軍 04:102021/05/02 金融．稅務 中職》擔心副作用影響成績 兄弟球員傾向不打疫苗 14:452021/05/02 體育 太瘋狂 林驛騰首安就轟進4分 04:102021/05/02 運動天地 蘇智傑滿貫炮 猛獅率先20勝 04:102021/05/02 運動天地 體育熱門新聞 格鬥》背負14億人期待 張偉麗剃掉長髮宣告未來目標 - 體育 曾遭球隊批難捨「台灣超級球星」自尊 日媒曝陽岱鋼恐離日職 - 體育 格鬥》張偉麗戰敗遭嗆「丟人現眼」 她隨即回噴帶走風向 - 體育 違規踢頭遭判失格 UFC首位10敗女拳手出爐 - 體育 MLB》洋基抗癌投手復活 賈吉關鍵一棒宰老虎 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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