「活到老、動到老！」台中百歳爺爺林友茂打羽毛球超過40年，成為全台首位榮獲金氏世界紀錄「全球最年長羽球選手」認證的長者。肯定林爺爺展現活躍老化精神，昨日全國動物事業群於星享道酒店為林爺爺舉辦慶功晚宴，市府社會局副局長陳坤皇到場祝賀，分享林爺爺的喜悅，也見證他體現活躍老化的最佳樣貌。

陳坤皇表示，民國11年出生林友茂爺爺，自年輕時便喜歡騎野狼機車「趴趴造」，90歲時還騎機車環島，對於羽毛球更是熱愛。他為台灣清晨盃羽毛球賽連續30屆冠軍，甚至為了羽球賽出國，行動力十足；時常和親友分享養生之道「多運動、多跳舞、多唱歌、多做好事」。

林友茂平日樂於外出參與活動，也持續從事喜愛的打羽球、跳舞等運動，愛穿紅色衣服，衣櫃裡有超過180件的紅衣，更加展現他的活力；因林爺爺活力十足、熱愛運動，也曾協助社會局拍片推廣敬老愛心卡用於國民運動中心及運動公園的政策。

金氏世界紀錄認證最年長羽球選手，百歲林友茂體現活躍老化。（台中市政府提供）

社會局說，林爺爺充滿活力與熱情，除了運動保持健康體態，也和家人一同組隊比賽維繫感情，108年時和妻子一同慶祝結婚70周年白金婚，一家子孫滿堂、幸福美滿，生活態度令人敬佩。

社會局表示，因應高齡社會到來，市府致力於各項老人福利服務推動，秉持「老少都顧好，年輕人沒煩惱」的使命，提供從預防失能、延緩老化到長期照顧服務，讓長者能安心度過老年生活。未來市府也會持續致力推動各項老人福利服務，打造台中成為銀髮樂活、家庭幸福的城市。

(中時 )