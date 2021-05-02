中央氣象局表示，未來一周將有兩道移動式鋒面來到台灣附近，第一道將於周三(5)通過台灣，屆時將為北部、東半部、中南部山區帶來短暫陣雨，周六(8)第二道鋒面會來到台灣北部海域，是否通過台灣仍待進一步觀察，但因為降雨有限，對水庫的進帳也相當有限。

氣象預報員張承傳指出，一直到周二(4)西半部天氣型態仍以多雲到晴為主，中南部山區午後有局部短暫雨機率，東半部則有局部較大雨勢發生機率，提醒民眾注意。

由於未來一周將有兩道鋒面來到台灣附近，其中周三來到的鋒面將通過台灣，北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨機率發生，降雨影響時間以白天為主，晚上鋒面就會通過離開，水氣也會明顯減少，周四、五除了東半部仍有局部短暫陣雨機率，西半部暫時回到多雲到晴天氣，但是山區午後仍有局部短暫陣雨。

第二道鋒面將在周六、下周日(9)來到台灣北部海面，但是否通過台灣仍待持續觀察，這兩道鋒面屬於移動式鋒面，結構並不特別好，估計累積降雨量也相當有限，雖然對水庫挹注多少有些影響，但並不明顯。

溫度方面，未來一周各地偏熱，西半部高溫上看30度以上，局部地區甚至可達34度，周三、周四受鋒面及東北風影響，北部地區高溫會少些，但還是有28度左右，東半部約27至28度。

空氣品質方面，根據環境品質監測網指出，明日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風面，擴散條件稍差，白天桃竹苗沿海地區受背風渦流影響，污染物易累積，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

(中時 )