【LIVE直播】侯友宜出席新北市災害應變中心防疫記者會

諾富特疫情持續延燒，今新增4案例，其中有6名個案足跡跨足新北，新北市府今下午緊急召開應變會議，針對案1136，目前市府已匡列111位相關接觸者。新北市長侯友宜表示，諾富特防疫狀況已經有點慢，疫情嚴重程度已比桃醫群聚還大，而中央要求下周清查防疫旅館，但防疫沒有在等時間的，新北已全面盤點改善，補足所有漏洞。

目前華航機師、諾富特員工群聚案例包括案1134、1135、1136一家人、案1113（華航女機師兒子）、案1120（諾富特主管）、案1129（諾富特員工）足跡都曾至新北。侯友宜表示，諾富特華航機師染疫追查下才發現員工也染疫，整個防疫情況已經有點慢，但新北更要緊盯、補足漏洞，諾富特事件影響非同小可，不能等閒視之。

侯友宜表示，中央公佈疫調公佈了大部分足跡，但時間沒有講得很清楚，尤其防疫旅館是這次群聚感染最大的破口，6位機師染疫後未去了解員工健康，讓員工染疫不自知還跑到門診，搞得大眾人心慌慌，醫師也沒辦法了解病患的TOCC史。中央雖下令下周清查防疫旅館，但防疫沒有在等時間的，已責成觀旅局在昨日檢視完畢。

觀旅局表示，4月28日已啟動對轄內防疫旅館的體檢，已規定防疫旅館每月須完成自主管理檢查，且市府每月至少會辦理一次不通知突襲檢查，另外新北防疫旅館也已將空間區分為「紅、黃、綠區」確保動線獨立，做好居檢者分流動線。

(中時 )