嘉縣布袋鎮新塭嘉應廟每年農曆3月27日都會舉辦「衝水路、迎客王」廟會，這是自1838年沿襲至今的地方宗教特色文化，每次都吸引許多信眾共襄盛舉，今年將在8日登場。副總統賴清德2日在衝水路前夕，來到新塭嘉應廟贈匾，賴清德說，這次代表蔡英文總統來，祈求九王三公保佑防疫成果，祈求保佑風調雨順、天降甘霖，平安順利。

昨日贈匾嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、新塭嘉應廟主任委員蘇秀英、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典等地方人士皆到場。翁章梁說，新塭嘉應廟奉祀主神為九龍三公，藉此次贈匾活動，除表示對九龍三公、諸聖神佛、代天巡狩由衷感謝，更可增進信徒間的互動、凝聚組織向心力。

賴清德說，代表蔡英文總統來恭祝九龍三公聖誕，也祈求疫情退散，趕快天降甘霖，大家也要繼續支持蔡總統的防疫政策。蔡易餘說，衝水路迎客王是布袋的盛事，賴副總統也是來為活動作暖身，九龍三公非常靈驗，一定會保佑台灣瘟疫退散、天降甘霖，也謝謝賴副總統特地前來。

新塭嘉應廟是嘉縣布袋鎮主要信仰中心，每年農曆3月27日都會舉辦極具地方宗教特色、沿襲數百年歷史的「衝水路、迎客王」廟會，來自各地友宮和陣頭共襄盛舉，並集結在新塭大排王船碼頭迎客王。

廟方指出，去年因疫情嚴峻婉拒各方廟宇前來，但仍有不少民眾前來參與，今年原以為疫情趨緩，開放廟宇參加目前共有32間廟宇報名，但若疫情持續擴大會依縣府指示調整。廟會活動從7日開始全村遶境，8日迎客王到9日送客王結束。

(中時 )