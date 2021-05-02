高慧君(右）在《我願意》如驅魔般替學生王渝屏輔導身心靈。（絡思本娛樂製作公司提供）

王渝屏在《我願意》飾演因臉上大紅胎記成為被同學霸凌的富家女。（絡思本娛樂製作公司提供）

金鐘視后高慧君在邪教犯罪影集《我願意》飾演學校輔導老師，劇組2日曝光她為學生王渝屏輔導身心靈畫面，卻有如劇中邪教教主姚淳耀上身，過程宛如驅魔儀式，令人發毛。高慧君表示，自己在劇中輔導學生方式突兀且浮誇，脫離正常輔導軌道，一心想將在邪教所學習的系統模式，建立在學校當中，進而成為「女版姚淳耀」。

一場由曾入圍金鐘最佳新人王渝屏飾演的高中生，在影集中遭同學霸凌，因此接受高慧君輔導情節，高慧君形容，由於王渝屏戲裡因臉上有一塊大紅色胎記，導致成為被同儕排擠與霸凌的富家女，她原先想用瑜珈老師般心靈引導方式，去幫學生重新建立信心，沒想到拍戲現場陳設宛若「驅魔儀式」，讓王渝屏的叛逆，儼然成了一個被惡靈附身的模樣。

高慧君說，「我就彷彿變成一個驅魔師，必須從容的、漸進的， 甚至憤怒威脅的去威逼眼前這個惡靈，讓祂遠離我的學生，進而讓我的學生臣服於我。」短短一場戲，因現場陳設氛圍，飾演角色的靈魂就整個大轉彎，「我變成了女版姚淳耀，他的角色叫本生，我的角色叫凱莉，從這場戲過後，大家都稱呼我為『凱莉本生』」。

王渝屏則說，此次飾演角色蓮心個性孤僻、與世隔絕，臉上有一塊極為明顯的胎記，導致性格自卑，意外透過學校輔導老師高慧君，加入了姚淳耀所領導的邪教團體，將經歷一場少女對人生閱歷的探問旅程。

由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、《角頭》億萬票房導演姜瑞智共同執導的邪教犯罪影集《我願意》，由炎亞綸與金鐘視帝姚淳耀出演雙男主角，其中，飾演邪教教主的姚淳耀洞悉人性脆弱面，進而吸收炎亞綸、高慧君、吳奕蓉、鄒承恩等人為教徒。該影集是台灣首見的影集類題材，具前瞻視野、結合金獎陣容和鮮明美學，預計於今年第四季播映。

(中時 )