桃園美國學校與諾富特暫時停止供餐合約，待諾富特人員隔離完再進行後續討論。（取自桃園美國學校粉絲專頁／姜霏桃園傳真）

諾富特廚房員工日前向新北市議員葉元之爆料，餐廳內整理檢疫客垃圾、床單的人員與供餐人員動線相同，無法分流則會有染疫風險，對此衛福部長陳時中表示「透過食物傳播可能性低」，而諾富特餐廳也有和桃園美國學校簽約，校方回應，諾富特淨空當天已停止供餐，隔日執行視訊課程一週。

諾富特廚房員工爆料，二館餐廳除了有供餐給華航貴賓室等飯店外，同時也有和桃園美國學校簽約，但二館廚房和整棟住宿檢疫客的垃圾處理都在B1樓層，整理檢疫客垃圾、床單、布巾的人員與供餐人員動線相同、使用同部電梯，無法做到分流則染疫風險。

桃園美國學校表示，諾富特淨空當日就已和校方聯絡，校方也立即取消當天的供餐，隔天啟動一週的視訊課程，事後會再視諾富特疫情而定，而簽約須等諾富特員工隔離完再討論，會先由其他餐廳來供餐，校方也說，學校每天都會清潔消毒，在學生返校上課前也會全面大

(中時 )