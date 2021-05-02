堅韌號返回地球

美國太空探索公司（SpaceX）的「載人龍」（Crew Dragon）太空船，2日凌晨載著4名太空人，成功自國際太空站（ISS）返回地球。這不僅是「載人龍」首次完成正式的載人飛行任務，也是1968年以來首次有美國太空人完成夜間降落。而預定將繼續與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作的SpaceX，也幽默地歡迎太空人們利用其「飛行常客優惠計畫」。

《紐約時報》報導，已在國際太空站值勤約半年的「載人龍」太空船「堅韌號」（Resilience），於美東時間2日約凌晨3時（台灣時間同日下午15時），成功降落於墨西哥灣（Gulf of Mexico），帶領4名太空人平安返回地球。

降落後，SpaceX任務管制官海曼（Michael Heiman）還開玩笑地向太空人們表示：「感謝您搭乘SpaceX，曾加入我們飛行常客優惠計畫的人，恭喜你們累積了6800萬英里（約1.1億公里）的里程。」對此，擔任指揮官的太空人霍普金斯（Mike Hopkins）也幽默地回答：「里程數我們就收下了，請問可以轉讓嗎？」

這是自1968年12月27日阿波羅8號（Apollo 8）於夏威夷西南方海面降落以來，美國太空人再次完成夜間降落。「堅韌號」原定4月28日返回地球，不過由於天氣狀況不佳，在放棄2次白天降落後，決定在相關條件較為穩定的2日凌晨降落。

這也是NASA和SpaceX合作下，首次完成正式的商業載人計畫（CCP）。雖然SpaceX「載人龍」的首次載人飛行任務是於2020年5月至8月進行，但該次任務為驗證性質；「堅韌號」自2020年11月16日開始執行的本次任務，才是「載人龍」的首次正式任務。而「堅韌號」的下一次任務則預計9月執行，將載運4名「平民」太空人前往低地軌道（Low Earth orbit）進行短期任務，是首次完全沒有官方太空人參與的載人太空任務。

(中時新聞網)