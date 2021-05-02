台灣民眾黨今(2)日舉辦未來能源轉型研討會，同時也公布民眾對於能源議題看法的民意調查結果。而根據民眾黨公布的民調結果顯示，超過8成民眾贊成發展對環境永續有幫助的發電方式，值得注意的是，有將近7成民眾認為應該推動中油第三天然氣接收站替代方案，但卻有5成民眾表示不能接受三接停建帶來的缺電風險。

根據民眾黨公布的4月份全國性議題民調結果顯示，在「基於環境永續、人民生命安全等前提，發展對環境永續有幫助的發電方式」的部分，有84.8%民眾表示支持，6.3%不支持，另外有8.9%民眾無明確意見。

由於近來中油第三天然氣接收站開發引發破壞藻礁疑慮，該民調也詢問民眾對於三接替代方案，和不興建三接之風險的看法，結果顯示，有68.1%民眾認為值得推動「花費較多時間和經費的中油第三天然氣接收站替代方案」，有13.3%民眾認為不值得，另外有18.6%民眾沒有明確意見。

不過，對於「因未建設中油第三天然氣接收站，可能面臨一年中的尖峰用電時段約會有200小時（約8天）的缺電風險」，則有50.4%民表示不能接受，有42.3%表示接受，另外有7.3%民眾未表示明確意見。

對於「台灣比照南韓，由政府推動社區與企業發展節電措施」，民調結果顯示，78.9%民眾表示支持，9.6%不支持，另外有11.5%民眾沒有表示明確意見；同時，對於政府補助小型綠電建設，提升綠電發電效率，有79.7%民眾表示支持，14%不支持，另有6.3%民眾無明確意見。

至於政府是否應推動輔導工業用電尖峰時段與民生用電尖峰時段分流，有82.6%民眾表示支持，7.2%不支持，另有10.2%民眾無明確意見，而在「政府對用電大戶提高電價」的部分，則有80.9%民眾表示支持，13.7%不支持，另外有5.4%民眾沒有明確意見。而針對「台灣必須有更多產業加入RE100國際倡議行動，以達到減緩氣候變遷所帶來危害的目的」，有89.8%民眾表示支持，4.1%不支持、6.1%無明確意見。

(中時新聞網)