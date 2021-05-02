劉瑞琪帶林孫煜豪及王真琳現身內湖市集，提早參與母親節活動。（三立提供）

劉瑞琪帶林孫煜豪及王真琳現身內湖市集，提早參與母親節活動。（三立提供）

劉瑞琪帶林孫煜豪及王真琳現身內湖市集，提早參與母親節活動。（三立提供）

劉瑞琪2日帶著三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》劇中兒子林孫煜豪及王真琳現身內湖市集，提早參與母親節活動，林孫煜豪獻上康乃馨給劉瑞琪，劉瑞琪也回親林孫煜豪的臉頰，讓他開玩笑說：「媽媽妳寶刀未老喔！」戲外的好感情溢於言表。

劉瑞琪在劇中演活了一位寵兒的母親，即使家裡破產，對小孩的寵愛有加無減。母親節將至，劉瑞琪表示去年因擔心疫情，所以沒有過母親節，但平常都會抽空常回家陪伴父母親，若今年母親節當天沒工作，也會依舊回去陪伴父母。劉瑞琪說媽媽今年86歲，因腦膜炎臥病多年，約莫兩年前不小心摔倒以致於影響行動，長年生病也導致下肢水腫，所以平常只要回家一定會幫媽媽泡腳，搓洗乾淨後輕輕地做腳部按摩，因媽媽牙口不好，會特別準備適合她吃的食物，食物方面的營養價值要特別注意，也要加強注意消化代謝是否正常！

她認為照顧年邁父母比照顧嬰兒需要更多的耐心愛心，更要細心觀察每天的變化，照顧小孩是一天比一天輕鬆，照顧老人則是一天比一天更辛苦，透露媽媽生病後就開始不認得人，卻唯獨認識她，而自己遺傳到媽媽的可愛風趣、正向樂觀，兩人時常一起哼著歌，她也會邊按腳，邊陪她唱歌，好讓她忘記身體的疼痛。

她的父親也已90多歲且行動不便，兩老即使身體不適也堅持守在電視前看女兒演的《三隻小豬的逆襲》，只要她一出現就眼睛亮晶晶地説：「那是我的阿琪（客家話）！」林孫煜豪則在旁笑說：「我爸媽也每天都很期待我出現在電視上，但會邊看邊嫌他『怎麼這麼笨！』」讓他哭笑不得。

林孫煜豪劇中飾演有錢人家最受寵的么兒，他和爸爸李天柱的父子衝突戲，在網路點閱率已破200萬人次，他笑說小時候曾跟姊姊在母親節時寫了一齣舞台劇《幫媽媽打掃》，還自編自唱一首歌搭配直笛，記得舞台劇的內容是姊姊演媽媽，工作回來太累趴在桌上睡著了，林孫煜豪看到就幫媽媽打掃 ，然後媽媽起來發現好開心，然後就一起唱了一首創作的歌，姊在旁邊吹直笛，最後給卡片的時候媽媽就邊笑邊哭。大學之後的母親節經常都遇到戲劇系公演，他總是沒辦法回家幫媽媽過節，但媽媽都會上來看他的舞台劇作品，第一年媽媽特別上台北看演出時，他就抱著媽媽大哭，而今年母親節，他預計抓拍戲空檔帶媽媽去爬山，也已經提前訂了一束花要送給媽媽。

林孫煜豪劇中被爸把逐出家門逼迫他獨立，就在窮苦潦倒之際，遇到省錢女王真琳並對他施以援手，王真琳開玩笑地請劉瑞琪放心，她一定會好好調教她的兒子的！她說每年母親節都會和姊姊主動幫媽媽過節，反倒是媽媽本人不在意。母女感情就像姊妹一樣，感情的事情會和媽媽分享，交朋友也都會帶回家給媽媽看，有一次還曾調皮的躲起來嚇媽媽，結果害媽媽差點在浴室滑倒，嚇得她再也不敢這麼做了。

(中時 )