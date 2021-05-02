國民黨主席江啟臣2日下午到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會。（吳敏菁攝）

國民黨主席江啟臣2日下午到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會。（吳敏菁攝）

國民黨主席江啟臣2日下午到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會。（吳敏菁攝）

國民黨主席江啟臣2日下午到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會。（吳敏菁攝）

國民黨主席江啟臣2日下午到彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會，針對針對北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒、詐欺，江啟臣表示，事件衝擊到人民對司法、警察原本的信任和尊重，民進黨已經是執政黨，用什麼方式處理，大家都在看，若只是用斷尾求生的方式處理，根本看不到執政黨有徹底檢討的決心。

江啟臣說，民進黨過去對「清廉、愛鄉土」講很多，是不是這樣從這件事就看得出來，民進黨現在是執政黨，還有多少類似狀況再發生？影響人民對司法、警察的尊重，像人們會說「民進黨證無敵」，給人觀感就是有民進黨證什麼事都可以變成沒事，這是對民主法治最大的影響。

至於，被問及柯文哲說「院長做不好就該換」，他說，院長做不好就本就該換，之前很多事已要求蘇院長要下台負責，民進黨卻只想用轉移焦點、大內宣方式讓大家忘記，大魯閣49條人命這麼大事情，之後又發生許多台鐵出包或意外，林佳龍下台，相關政治責任至今沒高層出來負責；「今天公祭、明天忘記」是給大家的感覺。

國民黨主席江啟臣在彰化縣員林市舉辦「破浪啟程」簽書會，吸引許多粉絲，立委謝衣鳳、國民黨彰化縣黨部主席張錦昆、議員曹嘉豪和新住民委員林麗蟬等都到場，江啟臣表示，目前在做的工作是將國民黨重新設計，要將127年國民黨老屋翻新，要讓國民黨跟上時代腳步，和年輕人沒有距離。

江啟臣指出，前幾天「經濟學人」用頭版封面處理台灣，標題是有史以來第一次台灣被形容地球上最危險的地方，應該也是經濟學人創刊以來首次把台灣地圖放在封面，不曉得對大家是感到危險？光榮？莫名其妙？不清不楚，值得深入探討，這也涉及書裡最後章節寫到兩岸問題。

江啟臣表示，被二○二一年美國《時代》雜誌評選為全球百大「未來領導人」也很驚訝，評論幾百字卻精簡傳達出，國際上，海外怎麼看待國民黨和看待台灣角色，就是間接看待國民黨主席的角色，在整個全球大環境、區域，戰略的環境裡，台灣要找到一個平衡點，國民黨在台灣在尋找平衡點裡扮演關鍵角色。江啟臣也強調，擔子更重了，最近美國等對台海局勢緊張，超越像像，身在台灣有時候不自覺，從國外解讀更能了解自己。

(中時 )