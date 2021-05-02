雲林縣斗六市「斗六絲瓜節」登場，打響「LV級翠玉絲瓜」名氣。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市三光里的翠玉絲瓜品質優異，被譽為「LV級絲瓜」，2日斗六絲瓜節在三光里登場，由雲林縣副縣長謝淑亞等人共同主持，雲林縣絲瓜種植面積約170公頃，其中又以斗六種植面積70餘公頃最多，絲瓜農用心培育，打響斗六翠玉絲瓜名氣。

斗六絲瓜節2日在三光里熱鬧開場，由謝淑亞、縣農業處長吳芳銘、縣議員賴淑娞、雲林縣工策會總幹事許宇甄、斗六市長林聖爵等人共同主持，邀請大家多多選購「正當時」的翠綠甘甜絲瓜。

謝淑亞表示，文旦、茂谷柑、絲瓜被稱為斗六市的「斗六3寶」，特別是三光里的翠玉絲瓜，品質可說是台灣絲瓜之王，在地絲瓜農用心培育品質優異，堪稱為LV級的頂級絲瓜。

謝淑亞說，炎熱夏季正是品嘗絲瓜的好時機，不管煮粥、加入文蛤烹煮，簡單料理就能享用絲瓜甘甜的好滋味，歡迎大家踴躍採購「吃當季食在地」，吃絲瓜指名雲林斗六絲瓜就對了。

吳芳銘說，絲瓜一直以來都是重要蔬菜，絲瓜水則是傳統的「美容水」，老化後的絲瓜還能拿來刷背、洗鍋，可說是1種多用途、健康又環保的蔬菜。今年絲瓜節特地把活動拉回到產地三光里舉辦，讓大家進一步了解絲瓜產業。

林聖爵指出，斗六絲瓜節包含絲美食、絲健行、絲響起3大主題，絲美食準備10道絲瓜料理，並由名廚現場指導大家如何烹煮絲瓜料理；絲健行則是500人在絲瓜田中散步同樂；絲響起有絲瓜寶寶走秀以及yoyo家族天竺鼠姊姊與小朋友同樂。

(中時 )