雲林縣北港鎮媽祖遶境，2天清出上百噸鞭炮屑。（北港鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港朝天宮4月30日、5月1日媽祖遶境吸引上萬人參與，由於去年因疫情停辦遶境，今年出現爆炸性人潮，許多信徒集資燃放鞭炮為媽祖祝壽，估計2天燃放的鞭炮超過千萬元，2日北港鎮公所清潔隊估計遶境2天共清出150噸鞭炮屑，為近5年來最多，將進行分類後焚化。

北港媽祖遶境活動已由中央列為「國家指定重要民俗無形文化資產」，信眾為向媽祖祝壽或還願，集資購買鞭炮施放，近年來愈來愈多外地信眾參與，燃炮量激增，今年遶境又適逢勞動節連假，燃炮量創近年來新多，鞭炮屑也相對創新高。

北港鎮公所清潔隊長張誌誠表示，為清運全鎮30幾處炮場的鞭炮屑，30多名隊員停止休假，出動剷土車、垃圾車、資源回收車共10餘輛，遶境2天共清出約150噸鞭炮屑，目前暫置在清潔隊空地，有如1座小山。

為了避免鞭炮屑復燃，清潔隊員持續灑水降溫，同時進行分類，將其中不可燃垃圾撿出來，靜置一段時間後再拿去焚化，清潔隊員每年處理上百噸的鞭炮屑，相當辛苦，呼籲大家能減少燃炮，用掌聲代替炮聲。

北港鎮長蕭永義說，早年媽祖遶境時燃放鞭炮地點過於分散，不僅事後不易清運炮屑，且拖長媽祖神轎入廟時間，炮聲擾人清夢，怨聲四起，因此這幾年推動炮場預先申請方式，藉此集中燃放鞭炮地點，便於事前規範事後清理。

民眾指出，去年因疫情媽祖遶境停辦，有些人把去年買的舊炮拿出來燃放，加上今年復辦出現爆炸性人潮，鞭炮量才會創歷年新高。

北港媽祖遶境的「炸炮」與「犁炮」，由信眾在媽祖神轎下堆炮燃放，相傳愈炸愈旺，因此規模愈來愈大，與鹽水蜂炮、台東炸寒單被譽為「台灣3大炮」，不過近年來PM2.5細懸浮微粒空汙問題受到重視，鞭炮減量問題也日益受到重視。

(中時 )