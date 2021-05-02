110學年度統一入學測驗今天考完，2天考試累計啟用3間隔離試場和2間防疫試場，5月3日將公告試題參考答案，20日寄發成績單。

技專校院入學測驗中心今天表示，110學年度統一入學測驗於5月1日、2日舉行，有9萬6176人報考（四技8萬8310人、二技7866人），四技統測各節平均缺考率5.45%，二技統測各節平均缺考率4.89%，都比109學年度平均缺考率略增加。

測驗中心指出，今年統測考生進場及應試秩序良好，有3名考生（居家檢疫1人、自主健康管理2人）安排在具獨立出入口、動線的隔離試場應試；另外，統測2天合計2名考生出現發燒或呼吸道症狀，分別安排防疫試場應試。

考生違規事件部分，根據測驗中心初步統計，仍以「攜帶手機入場」違規最多（212件），占總報考人數0.22%，其次為「攜帶其他物品入場」（36件），整體違規件數較109學年度增加42件。

測驗中心表示，5月3日上午9時將公告統測試題參考答案，20日寄發成績單，考生如對統測成績有疑義，應於24日下午5時前至測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）申請成績複查。

(中央社)