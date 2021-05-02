知名喜劇演員博恩因主持《博恩夜夜秀》爆紅，近來在北流推出全新節目《炎上BURN》，第一集來賓請到演藝圈大哥徐乃麟，曾和徐乃麟合作過的謝忻也特地到場支持，卻因在場外的一件小插曲，讓謝忻忍不住直接開嗆徐乃麟「懂不懂敬老尊賢」。

《炎上BURN》第一場節目找來徐乃麟上被吐槽，謝忻1日特別到現場支持，而在場外，徐乃麟開放民眾和他拍照留念，謝忻也加入其中，還在IG曬出想和徐乃麟合影的超長人龍，開玩笑說：「這裡沒有敬老尊賢的概念，因為我要跟著排隊，你看這個隊伍，只是要拍照喔，我大概要排四十分鐘吧」，更標註徐乃麟的帳號，嗆出對方罵人金句：「懂不懂敬老尊賢！？」

謝忻排隊等和徐乃麟合照，搞笑嗆對方。（圖／翻攝自謝忻IG）

《炎上BURN》日前公開節目第一集預告，伯恩才透露：「圈內人都討厭，非常可惡的一個人...」，徐乃麟就暴怒衝出來開譙：「我可惡還不是你惹的！你說什麼東西啊！蛤？我錯了嗎？你有敬老尊賢嗎？」，直接重現過去錄影在棚內的暴怒畫面，以此自嘲，讓不少粉絲全笑翻，十分期待徐乃麟會在新節目如何被吐槽。

而謝忻過去也曾上博恩的《狗屎寫手》自嘲當過小三的黑歷史，她坦言「這件事情就是人生過程，它揮之不去，不可能不見，既然一直存在，為什麼不當做前進的動力呢？我可以很坦然面對曾經犯過的錯」。

(中時新聞網)